28 Şubat'ın emir eri Ertuğrul Özkök'ten fair play fiyaskosu!

28 Şubat sürecinde darbecilerin kapısında kendisine gelecek talimatları bekleyen Ertuğrul Özkök fair play dersi vermeye çalıştı.

Müslümanlara baskının en yoğun şekilde yapıldığı dönemde vesayetin sesi olan Özkök, 'Tansu'ya Mektuplar' adlı yazı dizinde, FIFA'nın en iyi 11 listesini eleştirerek, listede Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah’ın olmamasına tepki gösterdi.

28 Şubat sürecinde Müslümanlara zulmedilirken sesini çıkarmayan Özkök’ün bir futbol listesi üzerinden fair play dersi vermeye kalkışması komik karşılandı.

Özkök, Liverpool'un yıldızı Salah'ın listede olmamasına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bir tepki yazısı bu…

Hayır Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkenin vatandaşı olarak değil, bir dünya vatandaşı olarak yazıyorum duyduğum tepkiyi…

Tepki diyorsam sanmayın ki, anlık çok şahsi bir öfke…

Hayır “Fair playi” savunan bir futbolseverin tepkisi… Çok insanca bir tepki…

FIFA’NIN TUHAF EN İYİ 11 LİSTESİ

Bu sabah FIFA’nın (Uluslaraarası Futbol Federasyonları Birliği) “2021 Yılın 11’i aday listesini” görünce tepem attı.

23 kişilik listede Salah Muhammed adaylar arasında bile yoktu.

İyi bir futbol izleyicisiyim.

Premier Lig maçlarını kaçırmıyorum.

Bu yıl Premier Lig'de tam anlamıyla Muhammed Salah yılı…

Sadece Manchester United maçında attığı gol ve asist şimdiden futbol tarihine geçti.

Bu yıl Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 3 golü var.

2021-22 Premier sezonunda 22 maçta 21 gol, 9 harika asist…

Ve bu futbolcu adaylar arasında bile yok…

AĞUSTOS’TAN BERİ MAÇA ÇIKMAYAN OYUNCU LİSTEDE

Forvette kimler aday?

Karim Benzama... Tamam itirazım yok.

Erling Haaland… Ehh.

Robert Levandowski… İyi bir yılda…

Romelu Lukaku… İyi ama Premier Lig’de henüz tam oturmuş durumda değil.

Kylian Mbappe… İtirazım yok.

Amaaa…

Neymar, Messi ve Ronaldo…

Allah aşkına bu sezon hangisi henüz tam yerinde…

Bunların hepsini bir kenara koyun Muhammed Salah'ın bu sezon yanına yaklaşabilecek durumda değil…

Neden?

Son maçına 22 Ağustos 2021’de çıkan Dani Alves listede var…

Muhammed Salah yok…

SADECE FUTBOL KALİTESİ İLE DEĞİL İNSANLIĞI İLE DE O LİSTEDE OLMALI

Hayır arkadaş… Bu yıl onun yılı…

Üstelik sadece futbol kalitesi ve etkinliği ile değil…

Fair play anlayışı ile…

Taliban’ın kız çocuklarına okulları yasaklığı bir yılda Mısır’da köy kızlarına açtığı okulla…

İnsanlığı ile… Sükuneti, mütevazılığı ile…

Ayıp yahu…

Gerçek bir futbolsever bu listeden utanır be…

Unutmayın siz sadece Avrupa ve Latin Amerika’nın değil, bütün dünyanın futbol örgütüsünüz…"

n ki, anlık çok şahsi bir öfke…

Hayır “Fair playi” savunan bir futbolseverin tepkisi… Çok insanca bir tepki…

FIFA’NIN TUHAF EN İYİ 11 LİSTESİ

Bu sabah FIFA’nın (Uluslaraarası Futbol Federasyonları Birliği) “2021 Yılın 11’i aday listesini” görünce tepem attı.

23 kişilik listede Salah Muhammed adaylar arasında bile yoktu.

İyi bir futbol izleyicisiyim.

Premier Lig maçlarını kaçırmıyorum.

Bu yıl Premier Lig'de tam anlamıyla Muhammed Salah yılı…

Sadece Manchester United maçında attığı gol ve asist şimdiden futbol tarihine geçti.

Bu yıl Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 3 golü var.

2021-22 Premier sezonunda 22 maçta 21 gol, 9 harika asist…

Ve bu futbolcu adaylar arasında bile yok…

AĞUSTOS’TAN BERİ MAÇA ÇIKMAYAN OYUNCU LİSTEDE

Forvette kimler aday?

Karim Benzama... Tamam itirazım yok.

Erling Haaland… Ehh.

Robert Levandowski… İyi bir yılda…

Romelu Lukaku… İyi ama Premier Lig’de henüz tam oturmuş durumda değil.

Kylian Mbappe… İtirazım yok.

Amaaa…

Neymar, Messi ve Ronaldo…

Allah aşkına bu sezon hangisi henüz tam yerinde…

Bunların hepsini bir kenara koyun Muhammed Salah'ın bu sezon yanına yaklaşabilecek durumda değil…

Neden?

Son maçına 22 Ağustos 2021’de çıkan Dani Alves listede var…

Muhammed Salah yok…

SADECE FUTBOL KALİTESİ İLE DEĞİL İNSANLIĞI İLE DE O LİSTEDE OLMALI

Hayır arkadaş… Bu yıl onun yılı…

Üstelik sadece futbol kalitesi ve etkinliği ile değil…

Fair play anlayışı ile…

Taliban’ın kız çocuklarına okulları yasaklığı bir yılda Mısır’da köy kızlarına açtığı okulla…

İnsanlığı ile… Sükuneti, mütevazılığı ile…

Ayıp yahu…

Gerçek bir futbolsever bu listeden utanır be…

Unutmayın siz sadece Avrupa ve Latin Amerika’nın değil, bütün dünyanın futbol örgütüsünüz…"