28 Şubatçı İsmail Hakkı Karadayı’nın ölümü Mason kulübünü üzdü

28 Şubat zulmünün baş mimarlarından emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Karadayı için üyesi olduğu Masonik yapılanma "Büyük Kulüp" tarafından bir taziye mesajı yayınlandı.

Yönetim Kurulu Başkanlığını M. Gündüz Kaptanoğlu’nun yaptığı, ve eski komutan Atilla Kıyat ile Aydınlık yazarı Mustafa Pamukoğlu’nun da yönetim kurulu üyesi olduğu Masonik "Büyük Kulüp" üyeleri arasında Eski Genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ ve 28 Şubatçı Çevik Bir de yer alıyordu.

Darbeci İsmail Hakkı Karadayı için taziye mesajı yayınlayan kulüp açıklamasında, "Yüksek Divan Üyelerimizden 4136 Sicil No'lu 22. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Karadayı’dan mason selamı

Büyük Kulüp’e üye olan ve masonik yapılanmanın içinde yer alan İsmail Hakkı Karadayı, birçok kez ellerini ceketinin arasına sokarak verdiği mason selamı ile objektiflere yansımıştı.

23 Mart 2017 tarihinde ölen kulübün eski başkanı Duran Akbulut, 2010 yılında verdiği bir röportajda kuruluşun mason kulübü olduğunu inkar etmiş ancak üyeler arasında masonların bulunduğunu itiraf ederek bu isimlerin kimler olduğunu bildiğini söylemişti. Akbulut, "Rotary" gibi mason kulüplerinin ülkeye faydalı olduğunu da dile getirerek masonik yapılanmaları övmüştü.

İşte röportajın ilgili kısmı:

"Şahsen benim Masonluk'la uzaktan yakından bir ilgim yok. Ama böyle kulüpler var biliyorsunuz, Rotary gibi. Bunların aslında ülkeye faydaları var. Bizim üyelerden de mutlaka Mason olan vardır. Birkaç tanesini de tanıyorum. Ama burası Mason kulübü değil."

Büyük Kulüp hakkında

"Büyük Kulüp" adlı mason kuruluş 1882 yılında İngiliz Elçisi Sir Alfered Sandison tarafından kuruldu. Başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan yabancı elçiler ve ataşelerin üye olduğu bir kulüptü. İttihat ve Terakki döneminde Türk üye kabul eden yapı, 1936 yılında "Büyük Kulüp" adını aldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığını M. Gündüz Kaptanoğlu’nun yaptığı kulübün yaklaşık 8 bin üyesi bulunmaktadır. "Büyük Kulüp" ün logosunun altında Fransızca bir terim olan "1882 Cercle d'Orient" yazısı vardır. Türkçesi "Doğu Çevresi" veya "Şark Çemberi" manasına gelmektedir. Kurucuları mason olan bu kulüp günümüzde etkisini ve eski gücünü kaybederek sessizliğe bürünmüştür. Mason kulübü her zaman esrarengiz bir yapılanma olarak gündeme gelmiştir.