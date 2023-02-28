28 Şubatçı darbecilerle kolkola girdi! AK Parti'yi 28 Şubatçı ilan ettiler

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun 28 Şubat ile ilgili açıklaması şöyle;

“28 Şubat, insan haklarının ve demokrasinin rafa kaldırıldığı korkunç bir dönemdi. Bu süreçte, toplumun mütedeyyin kesimi ötekileştirilmiş, on binlerce kamu görevlisi hakkında soruşturma ve disiplin cezası işlemleri yürütülmüş, binlerce asker ve kamu görevlisi hukuksuz bir şekilde görevinden uzaklaştırılmış, irtica fişlemeleri yapılmış, vakıflar kapatılmış ve binlerce yayın toplatılmıştır. Dindarlar ve dindar yaşam tarzı, ‘rejim’ açısından bir tehdit olarak görülmüş, başörtülü öğrencilere hiçbir kademede eğitim alma imkânı verilmemiş, diploma gerektiren mesleklerde çalışmaları engellenmiştir. İmam hatip ortaokulları kapatılmış, burada öğrenim gören öğrenciler adeta vebalı muamelesine tâbi tutulmuştur.”

“28 Şubat’ta en temel hakları gasp edilip devletin ‘makbul vatandaş’ kalıbına uymadığı için şeytanlaştırılanları temsil iddiasına sahip AK Parti, gelinen noktada bugün ‘28 Şubat 1000 yıl sürecek’ diyen paşaları haklı çıkartırcasına maalesef onlara taş çıkartmaktadır! 28 Şubat sürecinde ‘rejimin bekası’ adı altında seçilmiş iktidara ve dindarlara baskı uygulanırken bugün de ‘devletin bekası’ adı altında seçilmiş muhalefete ve siyasi iktidarla kendisini aynı çizgide görmeyen herkese en ağır baskılar uygulanmaktadır.”

“28 Şubat’ın en acılı günlerinde darbecilere alkış tutan MHP ve Doğu Perinçek ile birlikte bugün Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın tek tipçi anlayışı ile kendi ‘makbul vatandaşlık’ kriterlerini 85 milyona dayatmaktadır. 28 Şubat zihniyeti, o dönemin kudretlilerinin dahi tahayyül edemeyeceği derecede bugün mevcut iktidar tarafından temsil edilmektedir.”