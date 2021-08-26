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Gündem

28 Şubat davası yılan hikayesi gibi

28 Şubat’ın darbecileri girdikleri cezaevinden kurtulmanın yollarını arıyorlar. Darbeci generaller yargılamanın başında da birer birer tahliye edilmişlerdi. İlk aşamada 76 kişi tutuklanmış, 15 Haziran 2013’de duruşmalar başlamadan 37 kişi tahliye edilmişti. 3 Eylül’de Teoman Koman tahliye edilerek hastaneye kaldırılmış, aynı hafta içinde 9 tutuklu daha bırakılmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 09:39:00 -
28 Şubat davası yılan hikayesi gibi

1 Ekim’de 8 sanık bırakılmış, 18 Ekim’de Çetin Haspişiren cezaevinde ölmüş, tutuklu sayısı 20’ye, 7 Kasım 2013’deki 15 tahliye ile  tutuklu sayısı 5’e düşmüştü. Emekli org. Çevik Bir, Çetin Doğan ve Kenan Deniz ile emekli Tümgeneral Erol Özkasnak ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp dışında tutuklu sanık kalmamıştı. 19 Aralık’ta onlar da tahliye olmuştu.

Yine tahliye istiyorlar

Yargılama sürecindeki bu ayak oyunları, mahkumiyet kararları çıktıktan sonra da devam ediyor.. Cezası kesinleşen 14 cuntacı sanıktan 13’ü geçtiğmiiz hafta cezaevine gönderildi. Ancak postalları cezaevinden daha birkaç adım atmadan avukatları aracılığıyla mahkemeye dilekçe yağmuruna tuttular. Hastalığını ve yaşını bahane gösteren sanıklar infaz durdurma taleplerinde bulundular. Ancak “Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir” kanun maddesini hatırlatarak bu talepleri reddetti. Hükümlüler şimdi de ceza infaz savcılığına dilekçe vermeye başladılar.
Yeni Akit Gazetesi

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