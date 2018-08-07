28 Şubat darbesinin de arkasından FETÖ’cüler çıktı

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

28 Şubat postmodern darbesinin asli aktörlerinin arasında FETÖ’nün de bulunduğunu belirten mağdur avukatlarından Cüneyt Toraman’ın istinaf dilekçesinde, “Bu davada, yargılama sırasında, FETÖ’nün Çevik Bir’e gönderdiği ve ‘isterseniz okulları size devredelim’ taleplerini içeren mektup, sanık Çevik Bir tarafından doğrulanmış, kabul edilmiştir. Sadece bu mektup dahi, FETÖ’nün, 28 Şubatın asli aktörlerinden biri olduğunu kanıtlamaktadır” denildi.

FETÖ’NÜN KUMPAS KURDUĞU İDDİASI KOMİK

FETÖ’nün, 28 Şubat darbesinin ana unsurlarını koruduğu açıkça ortada olduğunu belirten Avukat Cüneyt Toraman, “Bu davanın sanıklarının, (yargılamanın son evresinde) FETÖ’nün kendilerine kumpas kurduğu iddiası, son derece komiktir” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz davası sanıklarının tutuklu olarak yargılandıkları belirtilen dilekçede, “Sanıklar ve sanık müdafileri, mahkeme huzurunda yapmış olduğu savunmalarında, pişman olmadıklarını, bugün olsa yine aynı eylemleri yapacaklarını beyan etmişlerdir. Hiçbir pişmanlık emaresi göstermeyen sanıklara takdiri indirim uygulanması hatalıdır. 15 Temmuz davalarında, pek çok mahkeme, darbeye iştirak eden sanıklar hakkında takdiri indirim uygulamamıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ne ise, 28 Şubat darbesi de odur. Halkın ödediği vergilerle hazineden maaş alan, yurt savunması için kendilerine tevdi ve teslim edilen silahları halkına doğrultan, hukuki çiğneyen, halkın dini değerlerini aşağılayan, yabancı devletlerin hesabına çalışan darbecilere, takdiri indirim uygulanmamalı ve bunun yolu açılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.