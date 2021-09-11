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Gündem 28 Şubat darbecisi paşaların rütbeleri söküldü, CHP yandaşı Can Ataklı çılgına döndü! Hakaretler yağdırdı
Gündem

28 Şubat darbecisi paşaların rütbeleri söküldü, CHP yandaşı Can Ataklı çılgına döndü! Hakaretler yağdırdı

Başörtülü olduğu için okullara sokulmayan ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin kamusal alanlardan silindiği 28 Şubat döneminin mimarlarından olan generallerin rütbeleri söküldü. 28 Şubat paşalarından hesap sorulmasından rahatsız olan Korkusuz yazarı Can Ataklı TSK'ya ve yargıya ağır hakaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 20:24:00 - 2021-09-11 20:29:20

Başörtülü olduğu için okullara sokulmayan ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin kamusal alanlardan silindiği 28 Şubat döneminin mimarlarından olan generallerden hesap soruluyor.

Rütbeleri söküldü

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

Emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

 

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