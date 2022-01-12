28 Şubat artıkları iş başında! EĞİTİM SEN dini eğitime savaş açtı

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EĞİTİM SEN'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kırıkkale'deki öğrencilere yönelik dini eğitim için dava açıldığı duyuruldu.

EĞİTİM SEN, "Kırıkkale Valiliği gerçekleştirdiği uygulamalarla eğitimi dinselleştirme çabalarına yeni boyut kazandırmıştır." ifadeleri ile başlayan açıklamasında Kırıkkale Valiliği'ni hedef aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personellerin öğrencilere yönelik din eğitimi için görevlendirilmesini "suç" sayan EĞİTİM SEN, "Bu işlemlerin ilki Kırıkkale İl Müftülüğü'nün gençlik buluşmaları adıyla Gençlik Koordinatörlüğü'nün çalışmaları kapsamında okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin boş zamanlarında onlara manevi yönden katlkı sağlamak amacıyla vaiz, Kur’an kursu öğreticileri, imam hatip, müezzin, kayyım gibi Diyanet personelinin görevlendirilmesi işlemidir." dedi.

28 Şubat artığı zihinlerini yazıya döken EĞİTİM SEN, şöyle devam etti:

"Kırıkkale Valiliğinin ikinci işlemi 'Sabah Namazı buluşmaları' konulu sabah namazını müteakip Kur’an tilaveti, tesbihat, kaside okumaları, sohbet ve dua içerikli 'Sabah Namazı Buluşmaları' tertip edilmesi ve bu buluşmalardan her ayın ilk cumasında planlanan buluşmaların 10.09.2021 tarihli ve 2021/4 nolu İl İrşat Kurulunun 5.maddesi doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, orta ve yüksek öğretim öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde istifade eden sporcu gençler ile cami gençlik kolları ve cami spor kulüplerine üye gençlere yönelik gerçekleştirilmesi işlemidir."

EĞİTİM SEN, dini eğitime savaş açtığını şu ifadelerle duyurdu:

"Sendikamız eğitimin dinselleştirilmesine karşı hukuksal ve sendikal her türlü meşru yolu kullanarak mücadele etmeye; kamusal, laik ve bilimsel eğitimi savunmaya devam edecektir. Cemaat yurdunda baskılara dayanamayıp intihar eden yeni bir Enes Kara olayı yaşanmasın diye mücadelesini aralıksız devam ettirecektir."