28 Şubat artığı Fatih Altaylı ile Bengi Başer'den dindarlara çirkin sözler!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başer, "Kadın isterse, yapar ve bu ülkenin Cumhuriyet kadını bu ülkenin başını her daim dik tutar! Yobaza inat!.." dedi.

28 Şubat'ın medya ayaklarından Fatih Altaylı da voleybol takımının başarısını kutladığı mesajında dindarları şöyle hedef aldı:

Şeyhlere şıhlara kadının adı olmayan tarikatlara kadına saygısı olmayan yaratıklara inat demeyeceğim. Çünkü sonra voleybolu yasaklamalarından yasaklatmalarından korkarım ama Türkiye’nin aydınlık yüzü olarak Dünya’yı dize kupayı bize getirdiler.



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