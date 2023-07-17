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Gündem 28 Şubat artığı Fatih Altaylı ile Bengi Başer'den dindarlara çirkin sözler!
Gündem

28 Şubat artığı Fatih Altaylı ile Bengi Başer'den dindarlara çirkin sözler!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 17:49:00 -
28 Şubat artığı Fatih Altaylı ile Bengi Başer'den dindarlara çirkin sözler!

Prof. Dr. Bengi Başer ile 28 Şubat'ın medya tetikçisi Fatih Altaylı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğu üzerinden dindarları çirkin ifadelerle hedef aldılar.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başer, "Kadın isterse, yapar ve bu ülkenin Cumhuriyet kadını bu ülkenin başını her daim dik tutar! Yobaza inat!.." dedi.

28 Şubat'ın medya ayaklarından Fatih Altaylı da voleybol takımının başarısını kutladığı mesajında dindarları şöyle hedef aldı:

Şeyhlere şıhlara kadının adı olmayan tarikatlara kadına saygısı olmayan yaratıklara inat demeyeceğim. Çünkü sonra voleybolu yasaklamalarından yasaklatmalarından korkarım ama Türkiye’nin aydınlık yüzü olarak Dünya’yı dize kupayı bize getirdiler.


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