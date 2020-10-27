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Gündem 28 Ekim Çarşamba yarım gün mü?
Gündem

28 Ekim Çarşamba yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşması ile beraber vatandaşlar "28 Ekim Çarşamba yarım gün mü olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28 Ekim Çarşamba yarım gün mü? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:49:00 -
28 Ekim Çarşamba yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken çeşitli konular hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği üzere, bu yıl Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün izin olacak mı?

28 Ekim Çarşamba yarım gün mü?

29 Ekim bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Milli bayramlarımız arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim öğleden sonra başlıyor, 29 Ekim günü devam ediyor. 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün olarak kabul edilmektedir.

Resmi tatil olması sebebiyle 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları, bankalar çalışmayacak.

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