28. Dönme POMEM alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 27. Dönem POMEM alımları için süreç devam ederken söz konusu alımlara giremeyen adaylar, 28. Dönem POMEM için araştırmalara başladı.

27. Dönem POMEM alımlarında Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 ön lisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı gerçekleştirilmişti.

28. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?

28. Dönem POMEM sınavlarına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.