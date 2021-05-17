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Ekonomi 28. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?
Ekonomi

28. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?

Polis adayları, 28. Dönem POMEM sınav tarihlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Polis olma hayali kuran adaylar, yeni alımların yapılacağı tarihi merak ediyor. 27. Dönem POMEM alımlarında parkur aşamasına gelinirken gözler 28. Dönem POMEM alımlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 28. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:23:00 -
28. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?

28. Dönme POMEM alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 27. Dönem POMEM alımları için süreç devam ederken söz konusu alımlara giremeyen adaylar, 28. Dönem POMEM için araştırmalara başladı.

27. Dönem POMEM alımlarında Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 ön lisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı gerçekleştirilmişti.

28. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?

28. Dönem POMEM sınavlarına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

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