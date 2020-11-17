  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 28 adet Jest+ Bursa’da hizmete başladı
Ekonomi

28 adet Jest+ Bursa’da hizmete başladı

Barakfakih Beldesi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne teslim edilen Jest+’lar Barakfakih ile Kestel şehir merkezi arasında hizmet vermeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:33:51 -
28 adet Jest+ Bursa’da hizmete başladı

İSTANBUL (AA) - Karsan, Bursa’nın Kestel İlçesi’ne bağlı Barakfakih Beldesi’ne 28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi.

Karsan açıklamasına göre, Barakfakih Beldesi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne teslim edilen Jest+’lar Barakfakih ile Kestel şehir merkezi arasında hizmet vermeye başladı.

Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla başarılı bir performans ile yakıt ekonomisi sağlayan Karsan Jest+, yüksek performansa sahip çalışkan motoruyla hem konforlu yolculuğun hem de en iyi verimin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Karsan Jest+, hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantajlar sağlıyor. Yüksek tırmanma kabiliyetinin yanı sıra yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar da sunan Karsan Jest+ ayrıca, herkes için kolay erişilebilirlik sunan alçak tabanıyla da ön plana çıkıyor.

Karsan Jest+ düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca gelirken, 10’dan 15 koltuk seçeneğine kadar uzanan farklı yerleşim alternatifleri ve öne bakan koltukları ile yolculara rahat bir seyahat sunuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!
Siyaset

Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili 'Keşke böyle olmasaydı' açıklamasını yapan Genel Başkan Meral Akşener'in 2016..
İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı
Gündem

İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'da kaos hakim olmaya başladı. Hakkında infaz emri verilen 25 yaşındaki..
16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 11 bin 601'e yükseldi. Hasta sayısı ise..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay