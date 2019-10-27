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İSLAM

27.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

2019-10-27 07:18:00 -
27.10.2019 Günün âyet ve hadisi



حَتّٰٓى اِذَٓا اَخَذْنَا مُتْرَف۪يهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَۜ   لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları, sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı     basarlar. 

  Bugün boşuna sızlanmayın! Çünkü siz, bizden yardım göremeyeceksiniz!"

 (Mü'min Suresi, âyet: 64-65)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

Kendini hiç ölmeyecek zanneden kişinin çalışması gibi (dünya için) çalış, yarın öleceğini zanneden kişinin korkması gibi (günahlardan) kork."

(Münavi, Feyzü’l-Kadir, II/12; Kenzü’l-Ummal, III/40, hn: 5379)

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