27.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...27 Haziran 2019 Perşembe 05:17
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَكَذٰلِكَ نُوَلّ۪ي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۟
İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimleri birbirine yandaş yaparız.
(En'am Suresi, âyet:129) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Siz kadınların evinizde ev işlerini yaparken çektiğiniz sıkıntı, inşaallah (cephede) Allah yolunda savaşanların sevabına denk sayılır."
(Kenzu'l-Ummal, H. No: 45146)
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