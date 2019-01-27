27.01.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

"Evet, onları da, atalarını da barındırdık.

Nihayet ömür kendilerine (hiç bitmeyecek gibi) uzun geldi.

Oysa onlar, bizim gelip (kâfirlere ait) araziyi çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi?

Şu halde, üstün gelen onlar mı?"

(Enbiya Suresi, ayet:44) (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı Türkçe Meal)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Müminin ferasetinden sakının; çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.”

(Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 16; Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, 1, 24)