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Ekonomi 27. POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
Ekonomi

27. POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Polislik sınavı ne zaman yapılacak? sorusu merak kazandı. 27. Dönem POMEM alımları kapsamında polis olmak isteyen binlerce vatandaş 8-24 Aralık 2020 tarihleri aralığındaki başvuru işlemlerini gerçekleştirmiş ardından ise ön sağlık kontrollerine katılım sağlamıştı. 27. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 18:05:00 -
27. POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Ön sağlık kontrolü sonrası adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılım sağlamak için gün sayıyor. 27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak?

27. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz.

Fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılır?

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

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