27 Mayıs 1936: Şerafeddin Dağıstanî'nin vefatı (Mutasavvıf)

Dağıstan doğumlu olan Şeyh Şerafeddin Zeynel Abidin, Rusların zulmünden sonra Anadolu’ya sığınan Dağıstanlılardan. İlmi tahsilini Dağıstan’da tamamlayan Şeyh Şerafeddin, aynı zamanda Halidi-Nakşi şeyhlerinden Ahmed Suğuri’nin halifesi Muhammed Medeni Hz.lerinden icazet almış ve şeyhlik vazifesini sürdürmüş.







Dağıstan’dan zorlu bir yolculuk sonucu İstanbul’a geldiğinde, gelen muhacirlerle beraber Sultan Reşad ile görüşen Şeyh Şerafeddin ve Şeyh Muhammed Medeni, Sultan’ın kendilerine, İstanbul’dan istedikleri yere yerleşmeleri izni vermesine rağmen, Yalova’ya geçmiş ve burada beraberindeki Dağıstanlılar ile beraber Reşadiye köyünü (bugünkü adıyla Güneyköy) kurmuş, ömrünün sonuna kadar da burada yaşamını sürdürmüş.

Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı esnasında Yalova’da ikamet eden Dağıstanlılar bu savaşlara katılmışlar. Bir şeyh ve aynı zamanda bir grubun lideri olarak Şeyh Şerafeddin de bu savaş dönemlerinde hemşehrileri ve müridlerinin savaşlarda yer alması için aktif rol oynamış, dönemin sultanı ile de Anadolu hükümeti ile de ilişkiler kurmuş bir isim.







Mütevazı ve münzevi bir hayat yaşayan Şeyh Şerafeddin Hazretleri, cumhuriyetin kurulmasından sonra asılsız bir şikayet nedeniyle İstiklal mahkemelerinde yargılanmış ve beraat etmiştir. Bundan önceki ve sonraki hayatını da Yalova’da sürdürmüş. 1936 yılında vefat eden şeyhin hem kendi mezarı hem de şeyhi Muhammed Medeni’nin mezarı Yalova- Güneyköy’de bulunuyor.