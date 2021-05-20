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Eğitim 27. DÖNEM POMEM sınav yeri nasıl sorgulanır?
Eğitim

27. DÖNEM POMEM sınav yeri nasıl sorgulanır?

27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) mülakat sınavı fiziki yeterlilik yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Polis olmak isteyen adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacak. Peki, 27. DÖNEM POMEM sınav yeri nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:23:00 -
27. DÖNEM POMEM sınav yeri nasıl sorgulanır?

27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) mülakat sınavı fiziki yeterlilik yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, adaylar girecekleri sınavın yerini nasıl öğrenecek?

27. DÖNEM POMEM sınav yeri nasıl sorgulanır?

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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