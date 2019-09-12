Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2014 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Fatsa Yetimlerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği(Yetim-Der) bu eğitim-öğretim yılı öncesinde 267 öğrenciyi sevindirdi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilçede okuyan 267 yetim-öksüz öğrenciye okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı yaptıklarını belirten Fatsa Yetim-Der Başkanı İbrahim Atik, 2014 yılında "Yetimler bize Allah’ın emanetidir" diyerek yola çıktıklarını belirtti.

Atik, "İlçemizde bulunan ağustos ve eylül aylarında okulların da açılmasıyla ’Yetime Destek, Eğitime Destek Projesi’ kapsamında şu ana kadar 267 yetim ve öksüz öğrencimize yönelik 150’şer liralık kırtasiye ve okul kıyafeti yardımı yaptık. Yardımlar hala yapılmaya devam etmektedir. 2019 yılında Ramazan ayında hayırseverlerin katkılarıyla, ilçemizde ikamet eden yetim-öksüz öğrencilere bayramlık kıyafet, gıda, kırtasiye ve adaklık et dağıtımı yaparak, eylül ayında 7 üniversite öğrencisine 1100 TL burs yardımı yapıldı. Çoğu öğretmenlerden kurulu bir derneğiz. Vatandaşlarımızda bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Yardımlarından dolayı tüm yetim dostlarına teşekkür ederiz" dedi.