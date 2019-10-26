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26.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

26 Ekim 2019 Cumartesi 07:18
26.10.2019 Günün âyet ve hadisi



 وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَص۪يرُ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪ٓيءُۜ قَل۪يلاً مَا تَـتَذَكَّرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

" Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz!"

 (Mü'min Suresi, âyet: 58)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur, makbul değildir.”

(Buhârî, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17,18)

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 07:18
  1. 26.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Mü'min Suresi 58
  3. gören
  4. görmeyen
  5. merdut
  6. makbul

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah12 sa önce
    Selamün aleykümGüzel ama eksik bir uygulama yaptığınız kanaatindeyim ayetlerin ve hadislerin hangi olay üzerine indiğini veya söylendiğini de açıklayıp hatta alimlerin tefsirleriyle daha istifade edilir hale getirip düzgün bir sayfa yapsanız daha fazla istifade edene ulaşıp daha makbul bir iş yapmış olursunuz.Tabi amacınız sadece tıklanma almak değilse.

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