26.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...26 Haziran 2019 Çarşamba 05:54
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
"Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık.
Düşünecek yok mu?"
(Kamer Suresi, âyet:32) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kişinin haksız yere bir Müslüman'ın onuruna dil uzatması, en büyük günahlardandır.”
(Ebû Dâvûd, "Edeb")
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