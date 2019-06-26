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26.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

26 Haziran 2019 Çarşamba 05:54
26.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık.

  Düşünecek yok mu?"

 (Kamer Suresi, âyet:32)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kişinin haksız yere bir Müslüman'ın onuruna dil uzatması, en büyük günahlardandır.”

 
(Ebû Dâvûd, "Edeb")
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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 05:54
  1. 26.06.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Kamer 32
  3. kur'anı anlamak
  4. onur
  5. dil uzatmak
  6. büyük günah

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