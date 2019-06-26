26.06.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?" (Kamer Suresi, âyet:32) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) "Kişinin haksız yere bir Müslüman'ın onuruna dil uzatması, en büyük günahlardandır.” (Ebû Dâvûd, "Edeb")

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