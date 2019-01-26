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26.01.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

26 Ocak 2019 Cumartesi 08:47
26.01.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

"İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. 

Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir.
Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir.
Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla

1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2. Yükünü senden alıp atmadık mı?

3. O senin belini büken yükü .

4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,

8. Yalnız Rabbine yönel. 

(İnşirah Suresi)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kıyamet günü, tüm (gasbedilen) haklar, sahiplerine geri ödenecektir.

  Hatta boynuzlu koyundan, boynuzsuz hayvana boynuz vurmasının hakkı bile alınacaktır."

 (Tirmizî, Kıyâmet, 2)


(Not: Kullanılan resim temsilidir.)

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 08:47
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. İnşirah suresi
  3. kolaylık
  4. zorluk
  5. haklar
  6. gasbedilen haklar
  7. haklaşmak
  8. ahirette haklaşma
  9. mizan

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