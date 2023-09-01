260 milyonluk Çinli Z kuşağı, ülkenin en çok harcama yapan kesimi oldu

Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, 1995 ile 2009 yılları arasında doğan Çinli Z kuşağının nüfusu yaklaşık 260 milyon ve ülkenin toplam nüfusunun yüzde 19’unu oluşturuyor. Küresel danışmanlık şirketi RISE tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, Z kuşağının ortalama harcanabilir gelirinin ulusal ortalamayı neredeyse yüzde 50 oranında aştığını ortaya çıkardı.

Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, Z kuşağı farklı satın alma modelleri sergiliyor ve bu da tüm yelpazedeki işletmeleri gelişen tercihlerinden bir dilim için rekabet etmeye teşvik ediyor.

Beijing THE BOX Gençlik Enerji Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Zhu Yuan, tüketici davranışındaki bu sarsıcı değişimi doğruluyor. Zhu, “Ürünlerde fayda ve işlevselliğe öncelik veren ebeveynlerinin aksine Z kuşağı, bireyselliklerini ve kişiliklerini sergilemelerine olanak tanıyan sürükleyici alışveriş deneyimlerine ve tüketim senaryolarına daha fazla odaklanıyor.

Satıcılarımızın yalnızca yüzde 30’u çalışır durumda olsa bile tek bir günde 55 bine varan en yüksek müşteri akışına tanık olduk ve deneme çalışmalarımızın başladığı 20 Mayıs’tan bu yana satış gelirimiz 60 milyon yuan'a (yaklaşık 8,36 milyon dolar) ulaştı” dedi.

Zheshang Securities tarafından hazırlanan bir raporda belirtildiği gibi, gelişen tüketici grubu, lüks ürünler gibi materyalist tüketimden, sanat, kültür, spor ve kişiselleştirmeyi kapsayan daha çok yönlü bir zevk arayışına geçiş yaptı. Küresel danışmanlık firması Roland Berger tarafından yayınlanan bir teknik rapor da aynı eğilimi doğruluyor: 1995 sonrası tüketiciler kalite, deneyim, estetik ve kendi değerlerine uygun ürünler için para ödemeye istekli.

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