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Ekonomi 26 Haziran güncel altın fiyatları Altın ne kadar oldu?
Ekonomi

26 Haziran güncel altın fiyatları Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları son günlerde hızlı bir düşüşle 500 liranın altına indi. Dün dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte yatırımcılar anlık altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 26 Haziran tarihinde güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte güncel 26 Haziran altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-06-26 01:32:00 -
26 Haziran güncel altın fiyatları Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları sınırlı yükselişine devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum 26 Haziran Cumartesi günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altın 25 Haziran'da 501,40 liradan çeyrek altın fiyatı 819,85 liradan alıcı buldu. Peki, 26 Haziran altın fiyatları ne kadar?

 26 Haziran altın fiyatları ne kadar?

Dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle altının ons fiyatında yaşanan yükselişin kalıcı olması için 1.785 doların aşılması gerektiğine işaret eden analistler, 1.770 doların altına inilmesi durumunda ise satışların ivme kazanabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini, Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN FİYATI Alış: 497,53 Satış: 497,61

ALTIN/ONS TL FİYATI Alış: 15.489,00 Satış: 15.495,53

ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 806,00 Satış: 818,00

YARIM ALTIN FİYATI Alış: 1.613,00 Satış: 1.637,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 272,96 Satış: 327,64

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 451,83 Satış: 453,98

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