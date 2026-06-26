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İSLAM 26 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

26 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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26 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (26 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٨) اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِـعُ عَنِ الَّذٖينَ اٰمَنُواؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(38) Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.

(Hac Suresi, 22/38)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Bu âyetler kümesinin ilkinde Allah yolundan ve Mescid-i Harâm’dan alıkoyma çabası içinde olan inkârcıların elîm bir azaba çarptırılacakları belirtilip hac ve kurban ibadetinin önemi üzerinde durulmuştu. Bir taraftan inkârcıların ortaya koyduğu fiilî durumu diğer taraftan da haccın ve Mescid-i Harâm yakınlarında ifa edilecek kurban vecîbesinin önemini dikkate alan müminlerin hatırına gelebilecek tereddüt giderilmekte ve Allah’ın iman edenlerle beraber olduğu, onları koruyup destekleyeceği bildirilmektedir (Râzî, XXIII, 38).

Bu bağlamda âyeti bu şekilde açıklamak mümkün olmakla beraber, burada müminlerin geneline yönelik ve bütün zamanlar için geçerli bir mesaj bulunduğu da açıktır. Buna göre inanan insanların zorluklar karşısında yılmayıp mücadele vermeleri, Allah’a dayanıp güvenmeleri, hiçbir zaman O’nun yardım ve desteğinden ümit kesmemeleri, Cenâb-ı Allah’ın hainlerin ve nankörlerin tuzaklarını bertaraf etmeye muktedir olduğunu hatırdan çıkarmamaları gerekir. Bu âyeti, müteakip âyet grubuyla irtibatlandırarak açıklayan müfessirler de vardır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 734

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 


"Şu altı şeyi devamlı yapacağınıza dâir bana söz verin, ben de cen­nete gireceğinize kefil olayım:

1) Konuştuğunuzda doğru söyleyin.
2) Söz verdiğinizde sözünüzde durun.
3) Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin.
4) Namusunuzu koruyun.
5) Gözlerinizi haramdan sakının.
6) Haramın her türlüsünden çekinin."

Kaynak: Mûsned, V/323

 GÜNÜN SÖZÜ:



GÜNÜN FOTOĞRAFI:


                       Eski Kastamonu Fotoğrafı 

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Yorumlar

Mehmet

Allah'ın iman edenleri koruduğunu, hainlerin ve nankörlerin karşısında hep yanında olacağını vurgulayan Hac Suresi 22/38 ayetini okuduğumda içim huzur buldu. Bu ayette vurgulanan hakikati hayatımızda her zaman hatırlamalı ve Allah'ın korumasına sığınmalıyız. Bugün yaşanılan olaylar, dünyanın kaos içinde olduğunu gösteriyor. İnkârcılar ve hainler karşımıza çıkarken Allah'a olan imanımızı arttırıp mücadele etmeliyiz. Resulullah Efendimizin "Şu altı şeyi devamlı yapacağınıza dâir bana söz verin, ben de cen­nete gireceğinize kefil olayım" hadisi-i şerifinde belirttiği ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız. Dürüstlük, söz tutma ve namus korumak, Müslüman'ın olmazsa olmaz prensipleri olmalıdır.
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