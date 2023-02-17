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Gündem 258. saatin mucizesi Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama
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258. saatin mucizesi Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama

Kahramanmaraş'ta yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 258. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan Neslihan Kılıç'ın doktoru açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 00:36:00 - 2023-02-17 00:37:15

Kahramanmaraş’ta 258 saat sonra enkazdan kurtarılan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılıç’ın genel durumunun iyi olduğunu ve sıvı desteği verilerek diyaliz tedavisine başlayacaklarını söyledi.

"Genel durumu iyi, acil ameliyatlık bir durumu yok"

 

Hastanın konuşabildiğini ve yakınlarını sorduğunu ifade eden Muhammed Semih Gedik, “Hastamız depremin 258’inci saatinde enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla bize geldikten sonra ilk müdahalesini yaptık. Soğuk bir ortamda kaldığı için ısı tedavisiyle başladık. Kendisinin acil diyaliz endikasyonu var. Bunun için hastamızı yoğun bakıma alarak diyalize alacağız. Takip ve tedavisi devam ederken Ankara Şehir Hastanesine sevk etme durumumuz var. Bu duruma ilerleyen saatlerde karar vereceğiz. Kendisinin genel durumu iyi, acil ameliyatlık bir durumu yok. Gerekli müdahaleleri yapıldı. Kendisi adını söylüyor, ailesini sordu ve bilinci açık” dedi.

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