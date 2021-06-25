25.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظ۪يمٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Allah, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir; onlar için bağışlama ve büyük bir mükâfat vardır.”

(Mâide Suresi - 9) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kul bir günah işler ve günahı sebebiyle cennete girer. Bu şöyle olur:

İşlediği günah devamlı hatırındadır. Bu günahtan dolayı Allah’tan utanır ve o günahtan tövbe edip kaçınır. Böylece cennete girer.”



(Câmiü’s-Sağir, II/554)