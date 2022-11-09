2,5 yaşındaki lösemi hastası Ege Alp hayatını kaybetti

Geçen yıl eylül ayında lösemi teşhisi konulmasının ardından 11 Şubat'ta ablası Mina'dan (6), yaklaşık 7 ay sonra da ablası Nisa'dan (8) yapılan ilik nakli sonrası hastalığı yeniden nükseden 2,5 yaşındaki Ege Alp Demir, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Alp için Akkapı Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, komiser olan baba Halil Demir'i teskin etti.

Kılınan namazın ve okunan duanın ardından Ege Alp'in cenazesi defnedildi.

Törene, baba Halil Demir'in mesai arkadaşları, birim müdür ve amirleri ile çok sayıda yakını katıldı.

Halil ve Meryem Demir çiftinin 2,5 yaşındaki oğlu Ege Alp'e, geçen yıl eylül ayında lösemi teşhisi konulduktan sonra özel bir hastanede tedaviye başlanmıştı.

Babası Halil ve ablaları Ömür Nisa (8) ile Mina Demir'in (6) iliğinin Ege Alp'e yüzde 100 uyumlu çıkmasının ardından ilk nakil 11 Şubat'ta yapılmıştı.

Ablası Mina'dan yapılan naklin ardından hastalığı tekrar nükseden Ege Alp, özel hastanede izolasyona alınmıştı.

Baba Halil ve ablaları Ömür Nisa ile Mina, ikinci ilik nakliyle ilgili izolasyon süreci devam eden Ege Alp'i görmek için her gün hastanenin önüne gidip, annesi Meryem ile pencereye çıkan Ege Alp'e el sallayarak, moral vermişti.