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25. Sütdonduran Kampı Ve Erciyes Zirve Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı

Hacılar Belediyesi ve Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından bu yıl 25.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26
25. Sütdonduran Kampı Ve Erciyes Zirve Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı

Hacılar Belediyesi ve Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından bu yıl 25.si düzenlenen Sütdonduran kampı ve Erciyes zirve tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi. Faaliyette 23 dağcı zirve yaptı.


Bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ve insana ilahi duygular sunan azameti ile Kayseri’nin sembolü ve Türkiye’nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes Dağı’nın 3917 rakımlı zirvesine çıkmak için ilçemize gelen dağcılar, Sütdonduran Yaylası’nda buluştu.


Tırmanış faaliyetine katılan dağcıları ziyaret ederek sporculara başarılar dileyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada yaptığı konuşmada, “İlçemizden, İlimizden güzel Türkiye’mizin her yanından Sütdonduran kampımıza ve zirve faaliyetimize gelen değerli dağcı arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu gece yapacağınız yürüyüşte geçtiğimiz yıllarda itinayla, titizlikle yapıldığı gibi bu senede kazasız belasız zirve yapmayı Rabbim sizlere nasip eylesin. Bu sene hem Sütdonduran kampımızı ve zirvemizi hem de birlik beraberlik gecemizi birleştirdik. Daha çok bir arada olabilmek, sizlerin daha sağlıklı ortamda zirve yapabilmenizi gaye edindik. Erciyes’imizin güzelliğini zirveden, o zirve defterine de imzalarınızı atarak inşallah yarın iyi haberlerinizi almayı umut ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.


Her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 25.si düzenlenen faaliyette gece saat 03.00’de hareket eden 23 dağcı, 3917 rakımlı Erciyes Dağı’nın zirvesine saat 09.45’te ulaştı. Burada İstiklal Marşı okuyan dağcılar, faaliyeti başarılı bir şekilde tamamlayarak kamp alanına döndü.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26
  1. doğa

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