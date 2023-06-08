25 milyon Müslüman nüfusu olan ülkeden Erdoğan'a namaz daveti!

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimleri kazanması için Rusya Müslümanlarının dualar ettiğini söyleyerek, “Bütün Rusya Müslümanları değil, Rusya’da yaşayan herkes Türkiye’deki seçimleri çok yakından takip etti. Ettiğimiz dualarda, dostumuz, Rusya Müslümanlarının dostu, Rusya’nın dostu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dostu olan Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasını istedik. Allah’a şükür, Rabb'imiz dualarımızı işitti ve kabul etti.” dedi.

Erdoğan ve Putin’in 2015’te Moskova Merkez Camisi'nin açılışını yaptığını hatırlatan Gaynutdin, “Şimdi 8 sene geçti. Sayın Erdoğan sık sık Rusya’ya geliyor. Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde Moskova Camisi'ne gelmesini ve Rusya Müslümanları ile birlikte namaz kılmasını istiyoruz. Eğer gelirse biz Rusya Müslümanları çok memnun ve içtenlikle minnettar oluruz. Rusya’daki 25 milyon Müslüman adına kendisini davet ediyoruz ve kendisini görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN KİTABI RUSYA MÜSLÜMANLARI DİNİ İDARESİ BAŞKANI’NA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusça baskısı yapılan “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabı Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar tarafından Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin’e takdim edildi.

Büyükelçi Samsar, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresini ziyaret ederek Gaynutdin ile görüştü. Görüşmede Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran da hazır bulundu. Samsar, Erdoğan’ın kitabını Gaynutdin’e verdi.

Türkiye’deki cumhurbaşkanı seçimini Rusya’daki halkların ve Müslümanların yakından takip ettiğini ve bunu hissettiklerini belirten Samsar, “Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arasındaki yakın dostluk, ilişkilerin her alanına çok olumlu yönde katkıda bulundu. Bundan sonra da bu ilişkileri daha da geliştirmek için hep beraber çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’ın kitabını takdim etmek üzere ziyarete geldiklerini ifade eden Samsar, Erdoğan’ın daha adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışı tesis etmek için Birleşmiş Milletler’de (BM) birtakım değişiklikler yapılabileceği fikrini her fırsatta dile getirdiğini anımsattı. Samsar, bu fikirlerini Erdoğan’ın bizzat kendisinin bir kitap haline getirdiğini, bu kitabın Rusçaya da çevrildiğini ifade etti.

Samsar, Moskova Merkez Camisi’ni Erdoğan ve Putin’in birlikte açtığını hatırlatarak, “Sayın Putin, Rusya Müslümanlarına önem veriyor. Geçtiğimiz yıl, İdil Bulgar Devleti’nin İslam’ı kabul edişinin 1100. yılı nedeniyle federal düzeyde kutlama da bunun göstergesiydi.” dedi.

Ayrıca Samsar, 6 Şubat’ta Türkiye’deki depremlerde yaptıkları yardım kampanyaları nedeniyle Rusya Müslümanlarına teşekkür etti.