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Gündem 2,5 milyon liralık malzeme kurtarıldı: Şantiye hırsızı satışta enselendi
Gündem

2,5 milyon liralık malzeme kurtarıldı: Şantiye hırsızı satışta enselendi

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2,5 milyon liralık malzeme kurtarıldı: Şantiye hırsızı satışta enselendi

Bolu’nun Gerede ilçesinde bir şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı belirlenen şahıs, çaldığı malzemeleri satmak isterken yakalandı.

Olay, 8 Temmuz Çarşamba günü Gerede ilçesindeki bir şantiyede meydana geldi. Şantiyeden 2 sirkülasyon pompası, pompalara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ve 3 yağmur suyu hidroforu çalındı. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme ile güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadelerinden, hırsızlık olayını C.Y.Y.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki malzemeleri elden çıkararak satmak istediği sırada Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan C.Y.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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