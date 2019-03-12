2.5 milyar dolarlık piyasayı Türkiye kontrol edecek

Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği’nin (IAOM) Avrasya Yönetim Konsey Başkanlığı ve İcra Direktörlüğü’nü Türkiye yönetecek. Ülke adına bu görevi yürütecek Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, üretimi ve ihracatı arttıracak adımlar atacakları sözü verdi. Ulusoy, IAOM’un idaresini devralan Türkiye’nin 180 milyar dolar büyüklüğe sahip buğday piyasasının 55 milyar dolarını; 5 milyar dolarlık un pazarının 2,5 milyar dolarını kontrol edeceğini söyledi. Buğday üretiminin ve un sanayisinin gelişmesine yönelik eğitimler düzenleyecekleri taahhüdünde bulunan Ulusoy, şöyle konuştu: “IAOM Avrasya Çalıştayı’nın ilkini, 23-25 Nisan’da ‘Değirmenci Profesyonelleri Buluşuyor’ temasıyla Antalya’da gerçekleştireceğiz. IAOM Başkanı ve İcra Başkan Yardımcısı’nın da bulunacağı çalıştayda un sanayiinin gelişimine yönelik hem akademisyenler hem de sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla paneller düzenleyeceğiz.”