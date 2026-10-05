25 kişi yaralandı! Fransa'da bir bina alevlere teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Carrieres-sur-Seine’de bir apartmanda çıkan yangında 25 kişi yaralandı.
Paris yakınlarında akşam saatlerinde çıkan apartman yangını paniğe neden oldu.
Alevlerin sardığı binada üst katlarda mahsur kalanlar ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilirken, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.