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Dünya 25 kişi yaralandı! Fransa'da bir bina alevlere teslim oldu
Dünya

25 kişi yaralandı! Fransa'da bir bina alevlere teslim oldu

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25 kişi yaralandı! Fransa'da bir bina alevlere teslim oldu

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Carrieres-sur-Seine’de bir apartmanda çıkan yangında 25 kişi yaralandı.

Paris yakınlarında akşam saatlerinde çıkan apartman yangını paniğe neden oldu.

 

Alevlerin sardığı binada üst katlarda mahsur kalanlar ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilirken, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

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