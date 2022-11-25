25 Kasım güncel motorin, benzin fiyatları: İndirim ve zam sonrası yeniden fiyatlar düştü! Bugün motorin, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası tarihi rekorlar kıran Brent petrolün varil fiyatı akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara sebep oldu. Küresel çapta akaryakıt fiyatları rekorlar kırarken bu durum ülkemize de yansıdı. Sadece petrol piyasasında değil aynı zamanda dövizdeki değişiklikler de akaryakıt fiyatlarında hareketliliği beraberinde getirdi. Brent petrol varil fiyatının 85 doların altına düşmesi ile birlikte ‘indirim’ bir kez daha gözüktü.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, gece yarısı itibariyle benzin grubunda 47 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Dün de motorine 95 kuruş indirim yapılmıştı.

BENZİNE İNDİRİM

Gece yarısı itibariyle benzin grubunda 47 kuruş indirim gerçekleşti.

Değişiklik, pompa fiyatlarına yansıdı.

MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Dün de motorin grubunda 95 kuruş indirim yapılmıştı.

SON 1 HAFTA 3 İNDİRİM 1 KEZ ZAM

19 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yine benzin fiyatı için 75 kuruş indirim gerçekleşti. 24 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam geldi. Motorin fiyatlarına ise 95 kuruş indirim yapıldı. 25 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere ise benzinin litre fiyatına 46 kuruşluk bir indirim yapıldı, motorinde ise fiyatlar değişmedi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 KASIM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.17 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.84 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,09 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 84,92 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 84,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,58 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağına yönelik haber akışı ve bunun arz daralması endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

Henüz resmi bir karar alınmasa da, G7 ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışıyor.

Uzmanlar, söz konusu fiyat aralığının beklentilerin üzerinde olduğunu ve bunun küresel arzın kesintiye uğrama riskini azaltacağını belirtiyor. AB liderlerinin gelecek günlerde tavan fiyat konusunu yeniden ele alması bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalarak 431 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil azalışla 390 milyon 500 bin varil oldu. Ancak, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 3 milyon 100 bin varil artışla 211 milyon varile yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve aynı zamanda da tüketicisi konumundaki ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ise küresel resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılıyor. Ülkenin çarşamba günü yaklaşık üç yıl önce başlayan salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısını bildirdiğine yönelik haber akışı salgına yönelik tedbirlerin daha sıkılaştırılacağı beklentisi oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,18 ile 85,42 dolar aralığının direnç, 84,77 ile 84,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.