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25 bin öğretmen daha atanacak

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen kitap fuarının açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Işık, 25 bin öğretmenin atanacağını açıkladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:48
25 bin öğretmen daha atanacak

Kodlama dersini başlattıklarına dikkati çeken Yılmaz, "Önümüzdeki dönem çocuklarımıza kodlama dersinin uygulamasını yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönem meslek lisesi ve özel eğitim kurumlarını da bu kapsama alacağız" dedi.

"Dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik" diyen Bakan Yılmaz, "Bugün görev yapan her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atandı. Bu yıl 25 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız. 600 binden fazlası bizim dönemimizde atanmış öğretmenlerimizle, evlatlarımıza daha iyi eğitim vereceğiz" dedi.

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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