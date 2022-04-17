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Yerel 2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
Yerel

2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 16:10:00 -
2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Yeni Mahalle'de yaşayan aile, Fethiye Devlet Hastanesine getirdikleri kız bebekleri Ervağ K'yi yatağında hareketsiz bulduklarını belirterek yardım istedi.

Yapılan muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede burnunda kan olduğu tespit edilen bebeğin ölümü şüpheli bulundu.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılarak bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.​​​​​​​

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