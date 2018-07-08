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25 ayda dünyayı 10 kez dolaştı!

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı olarak siyaset tarihine adını yazdıran Binali Yıldırım, 25 aylık görev süresi boyunca toplam 385 bin kilometre yol kat etti. Bu ziyaretlerle birlikte toplam 540 saat uçakla yolculuk yaptı. Dünyanın Ekvatordan çevresinin uzunluğunun 40 bin km olduğu dikkate alındığında Başbakan Yıldırım görev süresince yaptığı ziyaretler dünyanın çevresinde 10 tura eşit oldu.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:16
25 ayda dünyayı 10 kez dolaştı!

Son Başbakan Türkiye’de ayak basılmadık yer bırakmazken dünya siyasetinde stratejik öneme sahip ülkeleri de ziyaret etti.

YURTDIŞINDA 147 BİN KİLOMETRE YOL YAPTI

22 Mayıs 2016 tarihinde Başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından yoğun bir tempo ile çalışmaya başlayan Yıldırım, iki yılda 11’i Avrupa’ya, 6’sı Asya’ya, 5’i Kafkasya’ya, 3’ü KKTC’ye, 1’i Amerika’ya, 1’i Orta Doğu’ya, 1’i Balkanlara, 1’i Körfez Bölgesi’ne olmak üzere toplam 21 ülkeye 29 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Yurtdışı ziyaretlerinde toplam 147 bin kilometre yol yaptı.

DEVLET ADAMLARINI ANKARA’DA AĞIRLADI

Yıldırım, İngiltere Başbakanı May, Almanya Başbakanı Merkel ile Bulgaristan, Pakistan, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere yaklaşık 41 mevkidaşını misafir ederken, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve uluslararası yatırımcı sıfatıyla Türkiye’yi ziyaret eden 180 yetkiliyi de kabul etti. Sadece bu yıl Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Moğolistan, Afganistan, Almanya ve İspanya ziyaretlerinde bulunan Yıldırım, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldırım, ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelenleriyle de bir araya geldi.

DÜNYAYI 10 KEZ DOLAŞTI!

Görev süresince yurt içinde 81 İl’e 219 kez yurt içi ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, yurt içinde 238 bin kilometre, yurt dışında 147 bin kilometre olmak üzere toplam 385 bin kilometre yol kat etti. Bu ziyaretlerle birlikte toplam 540 saat uçakla yolculuk yaptı. Dünyanın Ekvatordan çevresinin uzunluğunun 40 bin km olduğu dikkate alındığında Başbakan Yıldırım görev süresince yaptığı ziyaretler dünyanın çevresinde 10 tura eşit oldu.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 09:16
  1. Binali Yıldırım

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