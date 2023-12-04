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Yerel 2,5 ay süren operasyonla yakalandılar
Yerel

2,5 ay süren operasyonla yakalandılar

Yeniakit Publisher
2023-12-04 07:31:00 -
2,5 ay süren operasyonla yakalandılar

Çorum'da inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 zanlı, polis ekiplerinin 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" ile yakalandı.

Kent merkezindeki inşaatlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği zanlıları takibe aldı.

Yaklaşık 2,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen "teleskop operasyonu"nda hırsızlık zanlıları F.Ç. (39), A.Ç. (37), F.Ç. (23), Z.Ç. (25), F.Ç. (43), C.Ç. (40), E.A. (24), O.G. (34) ve S.Ç. (30) gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira nakit para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirildi.

Malzemeler, gerekli işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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