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Spor 24Erzincanspor'da 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

24Erzincanspor'da 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:09:50 -
24Erzincanspor'da 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ERZİNCAN (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor takımında, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinde, 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı.

24Erzincanspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesindeki Menemenspor karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testinde, takımdaki 6 futbolcu ile 2 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı aktarıldı.

Teknik heyet açısından olumsuz bir durumun olmadığı anlatılan açıklamada, herhangi bir semptoma rastlanmayan ve testleri pozitif çıkan bu futbolcular ile kulüp çalışanlarının tesislerde izole edilip tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer futbolcu ve teknik heyetten oluşan takım kafilesinin ise Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı için İzmir'e hareket ettiği bildirildi.

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