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Oruç 24.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

24.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-24 05:30:00 -
24.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَـهُٓ اِلَّا هُوَۚ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَٓادَّ لِفَضْلِه۪ۜ يُص۪يبُ بِه۪ مَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ۜ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah sana bir zarar verecek olursa, onu O’ndan başka giderecek yoktur.

  O senin hakkında bir iyilik dilerse   onun lutfunu engelleyebilecek de yoktur.

  Bunu kullarından dilediğine nasip eder.

  Bağışlayan ve esirgeyen O’dur."

 (Yûnus Suresi - 107)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ:

İnsan bir taraftan kendi sorumluluğunu göz ardı etmeden üzerine düşeni yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da hiçbir güç ve iradenin yüce Allah’ın güç ve iradesine sınır getiremeyeceğinin bilincinde olmalı ve yalnız O’ndan yardım dilemeli, O’na sığınmalıdır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Mü'min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur.”

 (Heysemî, III, 51)

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