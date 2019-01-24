24.01.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...24 Ocak 2019 Perşembe 09:08
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla
1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.
(Kadr Suresi) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu (tehlikelisi) şunlardır:
- Karın büyüklüğü (göbek bağlamak),
- Çok uyku, (maddi ve manevî) tembellik
- Ve yakîn (iman) zayıflığıdır."
(Suyuti, Fethu'l-Kebir, 1/58)
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