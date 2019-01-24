24.01.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:





Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla



1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

(Kadr Suresi) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu (tehlikelisi) şunlardır:



- Karın büyüklüğü (göbek bağlamak),

- Çok uyku, (maddi ve manevî) tembellik

- Ve yakîn (iman) zayıflığıdır."

(Suyuti, Fethu'l-Kebir, 1/58)