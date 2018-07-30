24 yıldır sadece sosis ve patates yiyor!

Daniel Pennock 28 yaşında ve 2 çocuk sahibi bir baba. 4 yaşından beri sadece sosis ve patatesle beslenen Daniel "Bana yardım edin" diyerek yalvarıyor.

"HAYATIMDA SEBZE YEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Bu iki yiyecek dışında ağzına başka bir gıda yaklaştığında kendisini hasta gibi hissediyor Daniel. Bu farklı yaşam tarzı Daniel'in ilişki kurmasına da engel olan bir durum. Bir önceki nişanlısı onunla dışarıda yemek yiyip sosyalleşemediği için terk etmiş. Sizin nişanlınız ya da eşiniz böyle bir durumda olsa ne yapardınız?

KİŞİSEL SPOR KOÇU OLMAK İSTİYOR

Daniel Pennock, "Hayatımda hiç sebze yediğimi bile hatırlamıyorum. Sadece elma ve muz yiyorum ama başka herhangi bir yiyecek yanıma yaklaştığı anda bile kendimi fiziksel olarak hasta hissediyorum. Her gün sosis ve patates kızartması yiyorum ve bunu 24 yıldır yapıyorum"

ÇOCUKLUĞUNA KADAR İNDİ

"Beynimi didik didik ettim, aileme bunun nasıl başladığını sordum defalarca ama bir çözüm bulamadık" diyor Daniel. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve hayallerini gerçekleştirmesini diliyoruz...