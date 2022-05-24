24 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Şişli Beşiktaş Zeytinburnu su kesinti saatleri:
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde bulunanlar ise kesintilerin ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri güncel | Pendik sular saat kaçta gelecek?
24 Mayıs Salı günü İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple su kesintilerinin ne kadar kaç saat süreceği merak ediliyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?
24 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Şişli Beşiktaş Zeytinburnu su kesinti saatleri:
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Poyrazköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 08:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Muradiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah,Fevzi Çakmak Mah,Birlik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.