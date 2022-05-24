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Yaşam 24 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Şişli Beşiktaş Zeytinburnu su kesinti saatleri:
Yaşam

24 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Şişli Beşiktaş Zeytinburnu su kesinti saatleri:

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde bulunanlar ise kesintilerin ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri güncel | Pendik sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-24 11:29:00 -
24 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Şişli Beşiktaş Zeytinburnu su kesinti saatleri:

24 Mayıs Salı günü İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple su kesintilerinin ne kadar kaç saat süreceği merak ediliyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?

24 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Şişli Beşiktaş Zeytinburnu su kesinti saatleri:

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Poyrazköy Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.05.2022 08:42

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Gümüşsuyu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.05.2022 10:41

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler      :              Muradiye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.05.2022 10:14

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler      :              Kemer Mah,Fevzi Çakmak Mah,Birlik Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.05.2022 10:43

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.05.2022 09:26

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Ahmet Yesevi Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.05.2022 10:36

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler      :              Kazlıçeşme Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.05.2022 09:20

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şişli

Etkilenen Mahalleler      :              Teşvikiye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.05.2022 10:37

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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