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Aktüel 23'üncü Altın Güvercin Beste Yarışması'nda son hazırlıklar yapılıyor
Aktüel

23'üncü Altın Güvercin Beste Yarışması'nda son hazırlıklar yapılıyor

Bu yıl onur ödülü duayen sanatçı Erol Evgin'e verilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:39:05 -
23'üncü Altın Güvercin Beste Yarışması'nda son hazırlıklar yapılıyor

AYDIN (AA) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 4-6 Eylül'de gerçekleşecek 23'üncü Altın Güvercin Beste Yarışması hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı da tedbirlerin alındığını bildirdi.

Ömer Günel, AA muhabirine, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonun, Kuşadası AVM Amfi Tiyatro'da gerçekleşeceğini belirtti.

Kovid-19 tedbirleri alındığını vurgulayan Günel, "Ekibimiz, bu konuda oldukça yoğun bir şekilde hazırlandı. Saha kapasitelerine uygun davranılacak. Mesafe kurallarına uygun davranılacak. Hijyen kuralları uygulanacak." diye konuştu.

Onur ödülünün bu yıl Türk pop müziğinin usta sanatçılarından Erol Evgin'e verileceğini aktaran Günel, yarışmada jürinin yanı sıra müzikseverlerin de dijital ortamda oylamaya katılabileceğini ifade etti.

Günel, "10 finalistimiz jüri tarafından belirlendi. Bunların analizleri çok titiz bir şekilde yapıldı." dedi.

Yarışmanın Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olma unvanını taşıdığını vurgulayan Günel, şunları söyledi:

"Altın Güvercin, ulusal düzeyde Türkiye’ye mal olmuş birçok sanatçının aynı zamanda çıkış yaptığı nokta. Nitekim yarışmanın ilk kazananı Fatih Erkoç. Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan gibi daha birçok sanatçımız bu yarışmayla ismini duyurmuş ve buradan ciddi çıkışlar elde etmiştir. O nedenle önemli sanatçıları Türkiye’ye kazandıran beste yarışması olarak da Türkiye’de hala önemini koruyor."



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