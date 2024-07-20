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Ekonomi 235 mağazası bulunuyordu! Türkiye'nin ünlü AVM'si iflas etti
Ekonomi

235 mağazası bulunuyordu! Türkiye'nin ünlü AVM'si iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:02:00 - 2024-07-20 12:14:12
235 mağazası bulunuyordu! Türkiye'nin ünlü AVM'si iflas etti

İstanbul'da yer alan ve içerisinde 235 mağaza bulunan Türkiye'nin ünlü AVM'sinden kötü haber geldi.

İstanbul'da bulunan ve 235 mağazayı da içerisinde bulunduran Ora AVM, konkordato davası sonucunda iflas etti. 400 milyon dolarlık yatırım ile büyük umutlarla açılan AVM, 14 yıl sonra kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Ekonomik krizin tüm sektörleri etkilediği gibi, Ora AVM'yi de vuran en büyük etken bu oldu. AVM, açıldığı günden beri borçlarını ödemekte zorlandı ve alacaklılarına ödeme yapamadı. Alacaklı şirketlerin avukatları, 12 yıldır alacaklarını alamadıklarını ve konkordatonun başarı şansı olmadığını savundu. Ziraat Bankası avukatları ise "Borçlu şirket kötü niyetli" diyerek itirazlarını gösterdi.

Büyük yatırım büyük kayıp

70 bin metrekarelik bir alana yayılan ve 360 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan Ora AVM, 400 milyon dolarlık bir yatırım ile açılmıştı. Projenin Türkiye ekonomisine yıllık 750 milyon dolarlık bir katkı sağlaması ve 2 bin 500 kişiye istihdam yaratması planlanıyordu.

Ne oldu ORA AVM'ye?

Ora AVM, 2010 yılında büyük umutlarla açılmıştı. Fakat ekonomik kriz ve borçluluk problemi nedeniyle 2011 yılında kapandı. Bu tarihten bu yana alacaklılarına ödeme yapmayan AVM, 2024 yılında iflas etti.

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Yorumlar

Vatandaş

Bu büyük ekonomide bu tür ufak tefek şeyler olur. Önemli değil

Ali

Ekonomik kriz mi, yok canım ..
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