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23.01.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:27
23.01.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla

1. Harıl harıl koşanlara,

2. (Nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara,

3. (Ansızın) sabah baskını yapanlara,

4. Orada tozu dumana katanlara,

5. Derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki ,

6. Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür.

7. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ,

8. Ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

9. Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi?

10. Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman ,

11. Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdar

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Kardeşinizin yüzüne gülmeniz size sadaka sevâbı kazandırır.

İyi şeyleri emredip kötülüklerden sakındırmak sadaka sevabı kazandırır.

Yabancısı bulunduğu bir bölgedeki kimseye yol gösterip yardımcı olmak sadaka sevâbı kazandırır.

Gözünden rahatsız olan bir kimseye yardımcı olmanız sizin için yine sadaka sevâbı kazandırır.

Yollardan insanların gelip geçmesine engel olabilecek taş, kemik, diken gibi şeyleri kaldırmak da yine sadaka sevâbı kazandırır.

Kendi kabından ihtiyacı olan bir kimsenin kabına bir şeyler boşaltıvermek de yine sadaka sevâbı kazandırır.

(Tirmizî, Birr)

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 08:27
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