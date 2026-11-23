Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre dağılımında 2026 yılının ilk 10 ayında Rusya ilk sırada yer aldı. Almanya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada bulunurken, ekim ayında en fazla ziyaretçi gönderen ülke Almanya oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici verilere göre, yılın ilk 10 ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,96 azalarak 46 milyon 324 bin 689 oldu. Ekim ayında ise düşüş yüzde 5,23 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların 6 milyon 495 bin 432’si Rusya’dan geldi. Toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 14,02 olan Rusya’yı, 6 milyon 102 bin 297 ziyaretçi ve yüzde 13,17 payla Almanya takip etti.

İngiltere (Birleşik Krallık), 3 milyon 639 bin 429 ziyaretçi ve yüzde 7,86 payla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri 2 milyon 589 bin 240 ziyaretçiyle İran ve 2 milyon 251 bin 609 ziyaretçiyle Bulgaristan izledi.

Ekim ayında Almanya ilk sırada

2026 yılı ekim ayında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Almanya oldu. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı 933 bin 165 olarak kaydedilirken, ülkenin toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 17,33 oldu.

Rusya Federasyonu 797 bin 971 ziyaretçi ve yüzde 14,82 payla ikinci sırada yer aldı. İngiltere (Birleşik Krallık) ise 444 bin 108 ziyaretçi ve yüzde 8,25 payla üçüncü oldu. Ekim ayı sıralamasında İran 283 bin 283 ziyaretçiyle dördüncü, Bulgaristan ise 246 bin 471 ziyaretçiyle beşinci sırada yer aldı.

İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısında düşüş

Ocak-ekim dönemi verileri, bazı pazarlarda geçen yıla göre farklı yönlerde değişimler yaşandığını ortaya koydu. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı 2025’in aynı dönemindeki 6 milyon 391 bin 93 seviyesinden 2026’da 6 milyon 495 bin 432’ye yükseldi. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise 6 milyon 201 bin 120’den 6 milyon 102 bin 297’ye geriledi.

Türkiye'ye 10 ayda 6,5 milyon Rus, 6,1 milyon Alman turist geldi

İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı 4 milyon 52 bin 941’den 3 milyon 639 bin 429’a düşerken, İran’dan gelen ziyaretçi sayısı 2 milyon 552 bin 483’ten 2 milyon 589 bin 240’a çıktı. Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 310 bin 486’dan 2 milyon 251 bin 609’a geriledi.

Ekim ayında Almanya’nın ilk sırada yer almasına karşın, yılın ilk 10 ayının toplamında Rusya’nın liderliği sürdürmesi dikkat çekti.