DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme sinin ardından bir yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada Öcalan'ın Abdullah cezaevi yapısı içerisinde yeni inşa edilen mekana geçtiği bildirilirken bu gelişmenin terörsüz Türkiye sürecinde olumlu bir adım olduğuna vurgu yapıldı.

DEM Parti heyeti

"CUMHURİYET TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI OLUŞTURACAK BİR EŞİKTEYİZ"

Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikte olunduğuna da dikkat çekilen açıklamada demokrasi ve hukuk vurgusu da yapıldı.

"Demokratik toplumun inşası, sadece Kürtler değil, Türkiye’de yaşayan tüm halklar ve inançlar için özgür ve eşit bir geleceğin güvencesidir." ifadelerinin yer aldığı metinde "Demokratik Cumhuriyet Türkiye'yi büyütür ve bir model haline getirir." denildi.

HEYET DÜN İMRALI'YA YENİ BİR ZİYARETTE BULUNMUŞTU

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşmüştü. Heyette; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol yer almıştı.

Heyet, İmralı Adası'na son ziyaretini 13 Eylül'de gerçekleştirmişti.

İZLEME KOMİSYONUNDA SONA GELİNDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulması planlanan izleme komisyonunun kısa süre içinde göreve başlayacağını açıklamıştı.

KURTULMUŞ'TAN PARTİLERE ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz hafta Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan izleme komisyonuna ilişkin siyasi partileri ziyaret etmişti.

Görüşmelerde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak izleme komisyonu hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

10 Kasım'da Meclis'te siyasi parti liderlerini ve siyasi parti gruplarını ziyarete başlayan TBMM Başkanı'nın ilk durağı CHP olmuştu.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından aynı gün Yeni Yol Grubu ile görüşen Kurtulmuş, ziyaretin ardından basın mensupların açıklamalarda bulunup Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarda olumlu bir noktaya geldiklerini belirtmişti.

"Fikirler olgunlaşacak, önümüzdeki hafta da görüşmeleri tamamlayacağız." diye konuşan Kurtulmuş, "En kısa süre içinde TBMM'de oluşturulacak izleme komisyonu, millet adına bu süreci takip ve kontrol etmek için çalışmalarına başlayacaktır." demişti.

Kurtulmuş, 11 Kasım'da ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Güler, Kurtulmuş'un komisyona yönelik AK Parti TBMM Grubu'nun görüşünü aldığını aktarıp şöyle konuşmuştu:

“Kanunun adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. İzleme komisyonun adı da kanunla beraber yer alacaktır. TBMM nezdinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair İzleme Komisyonu'dur. Biz fikirlerimizi beyan ettik. Diğer parti grupları da beyan edecektir, ondan sonra ortaya bir tablo ortaya çıkacaktır.”

12 Kasım'da Bahçeli ile görüşen Kurtulmuş'un ziyareti ise yine 40 dakika sürmüştü.

İYİ PARTİ VE YENİ PARTİ ÜYE VERMEYECEK

TBMM Başkanı Kurtulmuş 17 Kasım'da ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu izleme komisyonuna üye vermeyeceklerini duyurmuştu.

Kurtulmuş'un son durağı ise 18 Kasım'da Yeni Parti olmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye kapsamında kurulacak izleme komisyonuna üye vermeyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: Haber7