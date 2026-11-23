BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya dönük adımlar hızlandı. Silahların susmasına katlanamayan milliyetçi görünümlü İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yolundan giderek, İzleme Komisyonu’na üye vermeme kararı alarak ırkçı Ümit Özdağ’ı ve vesayetçi zihniyeti mutlu eden YP Genel Başkanı Özgür Özel’in tarihi sürece takoz koyma çabalarının alenileşmesi üzerine İmralı’dan önemli bir uyarı geldi.

DEM’lilerle görüşen PKK lideri Abdullah Öcalan, “Kürt sorununun çözümü Türkiye’deki her siyasi ve toplumsal grubun lehinedir, ırkçı zihniyetlerin ve darbeci faaliyetlerin ise aleyhinedir” dedi. Siyasetin ‘tazyik-kışkırtma-tepki’ denklemine sıkışmaması’ gerektiğini vurgulayan Öcalan, aksi durumda demokrasi dışı dinamiklerin hareket edebilecekleri bir zeminin oluşabileceğinin altını çizdi.

Öcalan’ın ırkçılara ve darbeci damarlara dikkat çekmesi; geçmişte İmralı’ya milletvekili göndermekten kaçınan, terör örgütünün silahları bırakması karşısında hoşnut olmayan Özel’in millî barışı perçinleyecek Terörsüz Türkiye sürecini iç siyasete kurban etmeye çalışmasına bağlandı.

81 ilden hem bölgeyi hem ülkeyi sulhe, huzura kavuşturacak süreci sabote etmeye yeltenen şer odaklarının tuzaklarına karşı uyanık olunması ikazı yükseldi.

Tecrübeli siyasiler ve araştırmacılar, Terörsüz Türkiye projesinin statükocu çevreleri rahatsız ettiğini belirttiler. Darbelerden, ayaklanmalardan, provokasyonlardan beslenen Özel’in de Dervişoğlu’nun da Özdağ’ın da projeyi akamete uğratmak için yapacakları hamlelere karşı tetikte olmak gerektiğini dile getirdiler.

“KAN SPEKÜLATÖRLERİ RAHATSIZ”

Akit’e konuşan eski Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı, şunları söyledi:

“Devletin Terörsüz Türkiye projesinin başarılı gittiği ortada. Bu projeyi baltalamaya yönelenler yok mu? Çok. Bunlara kafa yormak gerek. Dışarıda İsrail, ABD ve AB’nin belli başlı ülkelerinin Terörsüz Türkiye’den rahatsız oldukları muhakkak. Yine AB ülkelerinde faaliyet yürüten Kürt diasporasını ele almak gerek. Bu diaspora, kripto Ermenilerden yani Hınçak ve Taşnak torunlarından teşekkül ediyor. Bilhassa Almanya ve İngiltere’de güçlü olan bu diasporayı İsrail’in yönlendirdiği açık.

İçeride ise Terörsüz Türkiye, FETÖ tarafından hedef alınıyor. FETÖ güdümlü yapımlar malum. Bunların başında Özgür Özel’in temelini attığı YP var. Müsavat Dervişoğlu’nun İP’i de aynı durumda. Ne yazık ki YP de İP de kan ve gözyaşına doymadı. Bu ikisi, kavga ve kargaşaya bel bağlamayı bırakmadı.

Kürt meselesinin kadim tarihi var. Her şeyi başlatan CHP zihniyeti oldu. YP’nin içinden çıktığı bu zihniyet vaktiyle 70 bin Müslüman Kürt’ü katletti. Bununla kalmadı. Kimlik, kültür, dil inkârına gitti. Bu nedenle Özel’in İzleme Komisyonu’na üye vermemesi doğal karşılanmalı. İP’in de. Özel’in ve Dervişoğlu’nun tavırlarına, Terörsüz Türkiye’yi baltalama girişimlerine şaşırılmamalı. Terörist Fetullah Gülen’in yaptıkları unutulmamalı. Said Nursi’yi ‘Kürt kökenli olduğu için ziyaret etmediğini belirten o değil miydi? Yani kriptolar, Terörsüz Türkiye’den rahatsızlar. Vesayetçiler de öyle. Bunlara ‘Kan spekülatörü’ diyoruz.”