Şarj kabloları, telefonlardan tabletlere kadar pek çok elektronik cihazın en sık kullanılan aksesuarları arasında. Ancak sürekli bükülmeleri, çekilmeleri ve cihazlara takılıp çıkarılmaları nedeniyle zaman içinde yıpranıyorlar. Üstelik bir kablonun dışarıdan sağlam görünmesi, güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Dış kaplamanın altında kopan veya aşınan ince metal teller, şarj işlemi devam etse bile ciddi sorunların habercisi olabilir. Kabloların ömrünü kısaltan alışkanlıkların başında, bağlantıyı çıkarırken kablonun kendisinden çekmek var. Özellikle uç kısımların sürekli aynı noktadan keskin biçimde bükülmesi, içerideki iletkenlerin zamanla kopmasına neden olabiliyor. Bu tür hasarlar başlangıçta fark edilmese de kablonun elektrik taşıma kapasitesini olumsuz etkiliyor. İçerideki metal tellerin bir bölümü koptuğunda, elektrik akımı kalan sağlam iletkenlerden geçmeye devam ediyor. Ancak iletken kesitinin daralması direnci artırdığı için enerjinin daha büyük bir bölümü ısıya dönüşüyor. Hızlı şarj sırasında yüksek akımın devreye girmesiyle bu ısınma daha da belirgin hale gelebiliyor. Adaptörlerde aşırı ısınma ve kısa devre koruması bulunsa bile kablonun belirli bir noktasında oluşan yüksek sıcaklık her zaman önlenemiyor. Şarj sırasında cihazı yastık veya battaniye altında bırakmak da tehlikeyi büyüten alışkanlıklardan biri. Bu tür yüzeyler ısının çevreye dağılmasını engelliyor. Dolayısıyla kabloda herhangi bir hasar bulunmasa bile aşırı ısınma riski ortaya çıkabiliyor.