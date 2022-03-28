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Yerel 23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü
Yerel

23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dursun İnce’nin hayatını kaybettiği tespit etti. Emniyet ekiplerince yapılan incelemede şahsın oğlu Emrah İnce'nin (23) alnındaki şişlikten şüphelenen polisler İnce'yi sorguya aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 16:34:00 - 2022-03-28 16:37:55
23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü

Artvin’de baca temizlemek için evinin üst katına çıkan eşini kanlar içinde yerde bulan kadın, eşini öldürenin oğlu olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadı.

Artvin’in Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Dursun İnce baca temizlemek için evinin üst katında bulunan inşaat halindeki daireye çıktı. Eve dönmeye eşini merak eden Fecriye İnce bir süre sonra üst kata çıktığında İnce’yi yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dursun İnce’nin hayatını kaybettiği tespit etti. Emniyet ekiplerince yapılan incelemede şahsın oğlu Emrah İnce'nin (23) alnındaki şişlikten şüphelenen polisler İnce'yi sorguya aldı. Babasının kendisine keserle saldırarak kafasına vurduğunu iddia eden İnce, yaşanan tartışmada keseri babasının elinden alarak babasına vurduğunu ve olayın sonrasını hatırlamadığını kaydetti. Dursun İnce’nin oğlu Emrah İnce babasını öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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